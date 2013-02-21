Грузинские депутаты запишут национальный дресс-код в регламент

Как сообщает "Коммерсант", комитет по процедурным вопросам грузинского парламента уже предварительно одобрил это предложение о внесении изменений в регламент работы высшего законодательного органа страны.

Таким образом, фраза "депутаты носят протокольную и деловую одежду" дополняется словами "либо национальную одежду", под которым подразумевается чоха (черкеска).

Сам депутат и его однопартийцы несколько раз приходили на заседания в национальной одежде.

"Нам, разумеется, никто не мешал, но мы хотим, чтобы это право было зафиксировано в регламенте, а чоха превратилась в национально-государственный атрибут",— объяснил Гуджабидзе.

Правящая коалиция "Грузинская мечта", куда входит Консервативная партия, в целом положительно относится к этой инициативе. Тем более, что поправка в закон не предусматривает обязательство ходить на заседания исключительно в черкеске, а всего лишь допускает для членов парламента возможность выбора.

В последнее время чоха приобретает все большую популярность в Грузии, особенно во время торжественных мероприятий. В частности, молодожены и их свидетели часто надевают национальную одежду на свадьбе.

Нардеп Украины от Партии регионов Михаил Чечетов, замечает Украинская правда, заявил, что ходить в вышиванках в парламент нельзя. "Регионал" Виталий Журавский заявил, что депутаты, которые пришли в Верховную Раду в вышиванках, нарушают регламент. Позже народный депутат от ВО "Батькивщина" Анатолий Гриценко заявил, что считает приход в Верховную Раду в вышиванках проявлением неуважения к законодательному органу.