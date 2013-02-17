На Кипре выбирают президента

Открыты более 1,1 тыс. избирательных участков, примерно 545 тыс. кипрских граждан, имеющих право голоса, предстоит сделать выбор из 11 кандидатов.

Как передает ИТАР-ТАСС, это рекордное число участников президентской гонки в истории страны, получившей независимость от Великобритании в 1960 году. Выборы Президента Кипра, который, согласно Конституции, является также главой правительства, проходят каждые пять лет.

Согласно данным последних опросов общественного мнения, большинство избирателей готовы проголосовать за кандидата от правых сил, председателя основной оппозиционной партии «Демократический сбор» 66-летнего Никоса Анастасиадиса. За него готовы отдать свои голоса примерно 40% киприотов.

Реальную конкуренцию Н.Анастасиадису составляют лишь два кандидата: представитель левых сил, 45-летний Ставрос Малас, которого поддерживает Прогрессивная партия трудового народа Кипра, и 52-летний Йоргос Лиликас, поддерживаемый партией Движение социал-демократов.

Уходящий Президент Республики Кипр Димитрис Христофиас отказался от участия в борьбе за переизбрание. Он стал первым главой государства в истории республики, который не выдвинул своей кандидатуры на второй срок.

Для победы на выборах кандидатам в президенты необходимо набрать 50% голосов. Если этого не произойдет, то ровно через неделю, 24 февраля, состоится второй тур, в котором примут участие два кандидата, получивших наибольшее число голосов.

Первые результаты выборов ожидаются сегодня вечером.

Нынешние выборы пришлись на самый тяжелый период для республики с момента вооруженного вторжения Турции на остров в 1974 году. Страна находится на грани дефолта в результате глубокого финансового кризиса, спровоцированного долговыми проблемами Греции, на которую оказался слишком тесно завязан кипрский банковский сектор. В настоящее время Никосия ожидает решения своих партнеров по Евросоюзу о предоставлении программы финансового содействия. В кипрском бюджете есть средства для выплаты жалованья служащим только до марта-апреля. Между тем, экономика страны находится в глубокой рецессии, а безработица достигла рекордных 15%.