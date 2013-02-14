Украинские вертолетчики в Либерии дежурят на вахтовой площадке

Об этом УНИАН сообщили в Департаменте прессы и информации Министерства обороны Украины.

Раз в две недели на данную территорию африканского континента, которая находится за 230 км от основного места дислокации 56-го ОВО, отправляются более 20 миротворцев, осуществляющих патрулирование границы Либерии с Кот-д’Ивуаром, перевозку личного состава и наблюдателей Миссии ООН и доставку грузов в труднодоступные населенные пункты.

Накануне вылета для данной группы военнослужащих провели инструктаж: руководство отряда рассказало, на что обращать особое внимание, и остановилось на соблюдении мер безопасности. Отдельно рассмотрели особенности выполнения полетных заданий в отрыве от отряда.

Старшим над миротворцами на Гринвилле назначен начальник группы планирования применения авиации – заместитель командира 56 отдельного вертолетного отряда подполковник Александр Широкопояс.

Вместе с военнослужащими на Гринвилл вылетели представители оперативной группы. Главной целью их пребывания на Гринвилле было изучение состояния дел в подразделении, осмотр мест хранения вооружения, боеприпасов, специальной техники, бытовых условий проживания и оказания помощи во время замены личного состава двух ротаций, в случае необходимости.