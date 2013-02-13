Бенедикт XVI отслужил последнюю мессу в соборе святого Петра

Об этом сообщают РИА Новости со ссылкой на радио Ватикана.

В ходе традиционного обряда Пепельной среды архипресвитер ватиканской базилики кардинал Анджело Комастри посыпал голову понтифика пеплом. Бенедикт XVI, как предстоятель богослужения, посыпал пеплом головы декана Коллегии кардиналов кардинала Анджело Содано и своего ближайшего помощника - государственного секретаря Святого Престола кардинала Тарчизио Бертоне.

В конце богослужения, во время благодарственного слова кардинала Бертоне, участники литургии устроили Бенедикту XVI овацию. Кардиналы и епископы в знак почитания понтифика сняли перед ним свои митры и склонили головы, многие верующие плакали.

Бенедикт XVI прервал аплодисменты словами "давайте вернемся к молитве"и в последний раз во время литургии преподал всем собравшимся свое апостольское благословение. Затем на специальной платформе он объехал собор святого Петра, чтобы приветствовать участников мессы.

В понедельник 85-летний понтифик заявил, что больше не может возглавлять католическую церковь из-за преклонного возраста. По его решению, режим "вакантного престола" в Ватикане будет объявлен в четверг, 28 февраля. Последняя всеобщая аудиенция Бенедикта XVI состоится 27 февраля, а конклав по избранию нового Папы Римского, ориентировочно, пройдет в середине марта.