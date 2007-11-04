Иран празднует годовщину захвата американского посольства

В Иране проходят многотысячные демонстрации по случаю годовщины захвата в 1979 году иранскими студентами американского посольства.

Как передает РИА «Новости», основные мероприятия организованы в центре Тегерана на улице Талагани, где располагалось "логово шпионажа и заговоров против Ирана". Так в Иране называют бывшую американскую дипмиссию в этой стране.

Несколько тысяч манифестантов скандируют антиамериканские и антиизраильские лозунги, а также лозунг "Атомная энергия - наше законное право!".

В начале ноября 1979 года после победы исламской революции в Иране вооруженная группа радикально настроенных студентов - сторонников лидера революции аятоллы Рухоллы Мусави Хомейни - штурмом взяла посольство США в Тегеране. Были захвачены 52 сотрудника американского посольства, которых удерживали в заложниках 444 дня. Заложники были освобождены только в январе 1981 года. Инцидент с захватом посольства привел к разрыву американо-иранских дипломатических отношений, которые не восстановлены до сих пор.