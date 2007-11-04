Лидер оппозиции предупреждает Президента, чтобы не медлил с формированием Кабмина

Лидер победившей на парламентских выборах польской оппозиции Дональд ТУСК предупредил Президента Польши Леха КАЧИНЬСКОГО и премьер-министра Ярослава КАЧИНЬСКОГО о недопустимости промедления в формировании нового правительства.

Как передает ИТАР-ТАСС, это заявление он сделал в Лондоне, где находится с частным визитом.

Д.ТУСК призвал нынешнего премьер-министра как можно скорее уйти в отставку и не блокировать процесс формирования нового кабинета. К Президенту Д.ТУСК обратился с призывом как можно скорее передать ему полномочия формирования нового правительства.