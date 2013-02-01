В Нью-Йорке затопило метро: эвакуируют людей
19:26, 01 февраля 2013Мир
1951
В Нью-Йорке идет эвакуация людей из метро из-за затопления ряда тоннелей.
В Нью-Йорке затопило метро
В Нью-Йорке началась эвакуация людей на некоторых станциях метро из-за затопления ряда тоннелей подземки.
Как передает ИТАР-ТАСС, по данным местных СМИ, на Пятой авеню Манхэттена между 23-й и 24-й улицами произошел прорыв водопровода.
По данным полиции, эвакуация идет "в штатном режиме". На место происшествия уже прибыли коммунальные службы и пожарные.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter