В Нью-Йорке затопило метро: эвакуируют людей

В Нью-Йорке началась эвакуация людей на некоторых станциях метро из-за затопления ряда тоннелей подземки.

Как передает ИТАР-ТАСС, по данным местных СМИ, на Пятой авеню Манхэттена между 23-й и 24-й улицами произошел прорыв водопровода.

По данным полиции, эвакуация идет "в штатном режиме". На место происшествия уже прибыли коммунальные службы и пожарные.