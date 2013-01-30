В Мали куда-то пропали повстанцы

Об этом передает Лента.ру со ссылкой на Reuters.

До этого повстанцы покинули города Гао и Тимбукту, которые были захвачены армией Мали и французами без единого выстрела. Таким образом, все относительно крупные города на севере страны оказались под контролем правительственных сил.

Тем временем в городах Тимбукту и Гао, занятых малийской армией ранее, начались массовые грабежи магазинов и домов, принадлежащих сторонникам повстанцев, то есть в основном туарегов и арабов. Кроме того, дома этих людей обыскивают и военные, которые пытаются найти оружие и боеприпасы.

Куда делись отряды повстанцев, где сейчас находятся их бойцы и командование, никто точно не знает.