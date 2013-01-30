В Мали куда-то пропали повстанцы
19:38, 30 января 2013Мир
1867 0
Войска армии Мали при поддержке французского корпуса вошли в последний контролируемый повстанцами город Кидал.
Последний большой город на севере Мали занят правительственными войсками
Об этом передает Лента.ру со ссылкой на Reuters.
До этого повстанцы покинули города Гао и Тимбукту, которые были захвачены армией Мали и французами без единого выстрела. Таким образом, все относительно крупные города на севере страны оказались под контролем правительственных сил.
Тем временем в городах Тимбукту и Гао, занятых малийской армией ранее, начались массовые грабежи магазинов и домов, принадлежащих сторонникам повстанцев, то есть в основном туарегов и арабов. Кроме того, дома этих людей обыскивают и военные, которые пытаются найти оружие и боеприпасы.
Куда делись отряды повстанцев, где сейчас находятся их бойцы и командование, никто точно не знает.
Если вы заметили ошибку, выделите ее мышкой и нажмите Ctrl+Enter