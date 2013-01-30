Полиция Мексики продолжает разыскивать гражданку Украины

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге исполняющий обязанности директора Департамента информационной политики Министерства иностранных дел Украины Евгений Перебийнис.

Он отметил, что, по информации посольства Украины в Мексике, с целью завершения процедуры идентификации тела погибшего лица, которое было найдено в штате Юкатан 7 января этого года внутри автомобиля, арендованного накануне гражданином Украины Александром Батычко, в местные компетентные органы в ближайшее время должен поступить образец ДНК матери указанного лица.

Продолжаются мероприятия по установлению места нахождения жены А.Батычко – М.Бураковой, которая находилась вместе с ним в Мексике.

Как сообщал УНИАН, украинский турист был найден мертвым в штате Юкатан на юго-востоке Мексики. По данным правоохранительных органов, его могли убить из-за большой суммы наличности. По информации прокуратуры Юкатана, тело 25-летнего А.Батычко со следами насилия было найдено в арендованной им машине на одной из дорог Юкатана. Полиции удалось выяснить, что молодой человек взял автомобиль напрокат в конце декабря, чтобы проехаться по ряду археологических зон полуострова Юкатан. За аренду он расплатился наличными, а в его сумке служащие фирмы видели большую сумму денег.

А.Батычко приехал в Мексику на отдых и остановился в Плайя-дель-Кармен в соседнем с Юкатаном штате Кинтана-Роо, где и арендовал машину.