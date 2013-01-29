Сенат утвердил нового госсекретаря США

За Керри проголосовали 94 сенатора, против - трое. Коллеги стали поздравлять Керри еще в середине голосования, исход которого был очевиден с самого начала. Кандидатуру сенатора на пост главы госдепартамента президент Барак Обама выдвинул 21 декабря.

69-летний Керри - бывший кандидат в президенты - уже несколько недель готовится к новой работе под руководством нынешнего госсекретаря Хиллари Клинтон.

На слушаниях в международном комитете сенатор заверил, что намерен продолжить тактику, выбранную его предшественницей, сообщает корреспондент РИА Новости.

Сама Х.Клинтон решила оставить пост по окончании первого срока президентства Барака Обамы.