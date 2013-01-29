Сенат утвердил нового госсекретаря США
23:47, 29 января 2013Мир
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Сенат конгресса США утвердил главу международного комитета Джона Керри на посту госсекретаря.
Джон Керри / Фото : Википедия
За Керри проголосовали 94 сенатора, против - трое. Коллеги стали поздравлять Керри еще в середине голосования, исход которого был очевиден с самого начала. Кандидатуру сенатора на пост главы госдепартамента президент Барак Обама выдвинул 21 декабря.
69-летний Керри - бывший кандидат в президенты - уже несколько недель готовится к новой работе под руководством нынешнего госсекретаря Хиллари Клинтон.
На слушаниях в международном комитете сенатор заверил, что намерен продолжить тактику, выбранную его предшественницей, сообщает корреспондент РИА Новости.
Сама Х.Клинтон решила оставить пост по окончании первого срока президентства Барака Обамы.
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