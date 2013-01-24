Казахстан установил новый рекорд по добыче урана
13:10, 24 января 2013Мир
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Казахстан сообщает об установленном в 2012 году новом достижении по объемам добычи урана.
Казахстан добыл в 2012 году 37% мирового урана
Государственная компания «Казатомпром» сообщила, что в прошлом году в стране добыто 20,9 тысяч тонн урана - сравнительно с 19,4 тысячи тонн в 2011 году, пишет Радио Свобода.
Показатели 2012 составляют 37% мирового производства урана.
Казахстан продает большую часть своего урана в азиатские страны - Китай, Южную Корею, Японию и Индию. Урановая промышленность Казахстана привлекла внимание западных инвесторов.
Эта центральноазиатская страна ставит целью достижение полного ядерного цикла - от уранового сырья к ядерному топливу и реакторам. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на этой неделе дал правительству месяц для подготовки предложений по строительству АЭС.
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