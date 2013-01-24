Казахстан установил новый рекорд по добыче урана

Государственная компания «Казатомпром» сообщила, что в прошлом году в стране добыто 20,9 тысяч тонн урана - сравнительно с 19,4 тысячи тонн в 2011 году, пишет Радио Свобода.

Показатели 2012 составляют 37% мирового производства урана.

Казахстан продает большую часть своего урана в азиатские страны - Китай, Южную Корею, Японию и Индию. Урановая промышленность Казахстана привлекла внимание западных инвесторов.

Эта центральноазиатская страна ставит целью достижение полного ядерного цикла - от уранового сырья к ядерному топливу и реакторам. Президент Казахстана Нурсултан Назарбаев на этой неделе дал правительству месяц для подготовки предложений по строительству АЭС.