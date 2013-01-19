МВФ выделит Польше 33,8 млрд долларов
МВФ одобрил выделение Польше кредита в размере 33,8 млрд долларов.
Совет директоров МВФ одобрил выделение Польше кредита в размере 33,8 млрд долларов сроком на 2 года в рамках "гибкой кредитной линии", открытой фондом в марте 2009 года для поддержки экономик нуждающихся стран. Об этом сообщили в международной финансовой организации.
Особенность "гибких" кредитов состоит в том, что страна- получатель не обязана сразу использовать всю сумму кредита, а может расходовать ее по частям по мере необходимости. Польские власти заявили, что рассматривают данный кредит как своего рода подушку безопасности и пока не собираются прибегать к нему.
Как считает первый заместитель директора- распорядителя МВФ Дэвид Липтон, выделение нового кредита "укрепит защиту Польши от повышенных внешних рисков, поможет сохранить доверие рынка и поддержит общую макроэкономическую стратегию властей".
"Гибкая кредитная линия" открыта Международным валютным фондом для поддержки стран, имеющих большой потенциал развития и с хорошо управляемой экономикой.