МВФ выделит Польше 33,8 млрд долларов

Совет директоров МВФ одобрил выделение Польше кредита в размере 33,8 млрд долларов сроком на 2 года в рамках "гибкой кредитной линии", открытой фондом в марте 2009 года для поддержки экономик нуждающихся стран. Об этом сообщили в международной финансовой организации.

Особенность "гибких" кредитов состоит в том, что страна- получатель не обязана сразу использовать всю сумму кредита, а может расходовать ее по частям по мере необходимости. Польские власти заявили, что рассматривают данный кредит как своего рода подушку безопасности и пока не собираются прибегать к нему.

Как считает первый заместитель директора- распорядителя МВФ Дэвид Липтон, выделение нового кредита "укрепит защиту Польши от повышенных внешних рисков, поможет сохранить доверие рынка и поддержит общую макроэкономическую стратегию властей".

"Гибкая кредитная линия" открыта Международным валютным фондом для поддержки стран, имеющих большой потенциал развития и с хорошо управляемой экономикой.

ИТАР ТАСС