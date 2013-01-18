Глава МВФ: коллапса удалось избежать

Директор-распорядитель Международного валютного фонда Кристин Лагард заявила, что коллапса мировой экономики удалось избежать, однако теперь правительствам всех стран мира необходимо обратить внимание на проблемы бизнеса и создать условия для дальнейшего экономического роста.

Как передает корреспондент УНИАН, об этом она заявила в ходе пресс-конференции в Вашингтоне, он-лайн-трансляция которой велась на сайте МВФ.

«Очевидно, коллапса удалось избежать, в том числе благодаря политике, проводимой центральными банками и властями, преимущественно развитых стран мира. Если посмотреть на еврозону или США - пусть в последний момент, но верные решения все-таки были приняты. Однако расслабляться слишком рано. Несмотря на все положительные новости, сегодня необходимо обратить внимание на проблемы бизнеса и создание новых рабочих мест... Нам нужен экономический рост, чтобы создавать новые рабочие места, и новые рабочие места, чтобы обеспечить экономический рост», - отметила К.Лагард, добавив, что количество безработных в мире приближается к отметке в 200 млн человек, при этом двое из пяти безработных – молодые люди в возрасте до 24 лет.

Она также очертила главные задачи экономистов в 2013 году. В числе главных целей еврозоны К.Лагард назвала ослабление монетарной политики для обеспечения устойчивого потребительского спроса. Говоря о США, К.Лагард призвала приложить максимум усилий для решения долговых вопросов и сокращения размера долга США в среднесрочной перспективе.

При этом основной проблемой развивающихся экономик К.Лагард считает уязвимость и зависимость от экономической ситуации в развитых странах, а также региональное разобщение. «Развивающимся рынкам следует сформировать собственные буферы для противостояния мировым кризисным явлениям», - считает К.Лагард.

Вместе с тем, она заверила, что МВФ готов помогать правительствам по многим направлениям, используя при этом весь арсенал инструментов – от программ кредитования до предоставления консультационной и технической помощи. «Если вы посмотрите на карту, то обратите внимание, что наши команды работают сегодня всюду, где есть необходимость в помощи – финансовой, технической или консультационной… В 2013 году МВФ стал сильнее и стабильнее в финансовом смысле. Мы продолжим процесс укрепления как собственной финансовой устойчивости и состоятельности, так и финансовой поддержки государств-членов фонда», - заверила К.Лагард.

Как сообщал УНИАН, 29 января с. г. в Украину прибывает миссия МВФ для начала переговоров по новой программе stand-by. Ориентировочно миссия пробудет в стране до 12 февраля.

Первый вице-премьер-министр Сергей Арбузов заявил, что Украина рассчитывает договориться с Международным валютным фондом о получении нового кредита stand-by в объеме 10 млрд SDR (около 15,4 млрд долл.).

Справка УНИАН. В 2010 году Украина и МВФ одобрили программу сотрудничества stand-by общим объемом 15,5 млрд долл. с целью реализации реформ в Украине. Летом 2010 года Украина получила от МВФ первый транш в размере 1,89 млрд долл. В декабре 2010 года был выделен второй транш в размере около 1,5 млрд долл. После этого выделение средств по программе было заморожено из-за невыполнения Украиной ряда взятых на себя обязательств, в частности, относительно повышения тарифов на газ и теплоснабжение для населения.

По мнению экспертов международного рейтингового агентства Fitch Rating, если Украина в 2013 году не будет иметь возможности получить финансирование со стороны Международного валютного фонда, существует риск дальнейшего сокращения резервов НБУ и неконтролируемой девальвации гривни, что может привести к дальнейшему снижению рейтингов.

В середине декабря 2012 года Международный валютный фонд подтвердил запланированный визит миссии фонда в Украину во второй половине января 2013 года. Первоначально визит планировался на начало декабря 2012 года, однако был отложен.