Россия и США так и не смогли договориться по Сирии
22:51, 11 января 2013Мир
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Международный представитель по делам Сирии и дипломаты США и России не смогли сегодня достичь какого-то результата на переговорах по Сирии, состоявшихся в швейцарской Женеве.
Сирийское вопрос не нашел решения и в Женеве
Специальный представитель ООН и Лиги арабских государств Лахдар Брагими, заместитель государственного секретаря США Уильям Бернс и заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов только призвали найти политический выход из войны в Сирии, пишет Радио Свобода.
По словам Брагими, участники встречи вновь подчеркнули, что, по их мнению, военного решения конфликта нет.
Россия и США глубоко расходятся в позиции относительно положения в Сирии. Вашингтон поддерживает сирийскую оппозицию и ее требование отставки авторитарного президента Сирии Башара аль-Асада. Москва же, которая является фактическим союзником Асада, выступает против этого требования.
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