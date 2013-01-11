Россия и США так и не смогли договориться по Сирии

Специальный представитель ООН и Лиги арабских государств Лахдар Брагими, заместитель государственного секретаря США Уильям Бернс и заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов только призвали найти политический выход из войны в Сирии, пишет Радио Свобода.

По словам Брагими, участники встречи вновь подчеркнули, что, по их мнению, военного решения конфликта нет.

Россия и США глубоко расходятся в позиции относительно положения в Сирии. Вашингтон поддерживает сирийскую оппозицию и ее требование отставки авторитарного президента Сирии Башара аль-Асада. Москва же, которая является фактическим союзником Асада, выступает против этого требования.