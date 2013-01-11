ЧФ РФ проведет боевые маневры у берегов Сирии

Ранее сообщалось, что учения межфлотской группировки ВМФ России с привлечением сил Северного, Балтийского, Черноморского и Тихоокеанского флотов пройдут в конце января в акваториях Средиземного и Черного морей, отмечает РИА Новости.

"Тактическая группа кораблей Черноморского флота во главе с крейсером "Москва" проведет тренировку с боевым маневрированием в восточной части Средиземного моря. Для подготовки к предстоящему учению танкер "Иван Бубнов" дозаправил корабли топливом и пресной водой, в ходе чего были отработаны действия аварийных партий экипажей при возникновении нештатных ситуаций. Десятого января танкер пополнил запасы топлива, пресной воды и продовольствия в кипрском порту Ларнака", — говорится в сообщении.

Конфликт между властями и оппозицией в Сирии начался в марте 2011 года, и с тех пор в результате военных действий погибли свыше 30 тысяч человек, согласно поступающим в ООН сведениям. Вместе с тем официальные лица организации признают, что проверить эти данные у них нет возможности.

Сейчас корабли ВМФ РФ двигаются в район учений. В частности, отряд Балтфлота в составе сторожевого корабля "Ярослав Мудрый" и танкера "Лена" заходит в порт Ла-Валетта (остров Мальта) "для пополнения запасов пресной воды и продовольствия, а также отдыха экипажей перед предстоящими учениями".