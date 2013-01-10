Квасьневский убеждает президента Европарламента продлить мониторинг в Украине

Об этом сообщает польская Gazeta Wyborcza.

«Существует убеждение, что миссия должна быть продолжена», - сказал он.

По мнению А.Квасьневского, конечной датой работы миссии должен стать ноябрь этого года, когда запланирован саммит Украина-ЕС, на котором может быть подписано Соглашение об ассоциации.

Как сообщал УНИАН, в мае 2012 года президент Европарламента М.Шульц и премьер-министр Украины Николай Азаров договорились о создании специальной мониторинговой миссии Европарламента под руководством Пета Кокса и А.Квасьневского для изучения ситуации по делу бывших членов правительства, в том числе экс-премьер-министра Ю.Тимошенко и экс-министра внутренних дел Юрия Луценко.

Сегодня, 9 января, М.Шульц провел встречу с П.Коксом и А.Квасьневским. “Встреча продолжалась свыше часа, они обсудили развитие ситуации, шаги на будущее. Решение относительно того, будет ли продолжена миссия, будет принято на заседании конференции президентов 31 января”, - говорится в сообщении пресс-офиса президента Европарламента.