У побережья Турции произошло сильное землетрясение

Землетрясение магнитудой 5,7 произошло у побережья эгейского побережья Турции, сообщает РИА «Новости».

По данным Геологической службы США, толчки были зафиксированы в 16.16 по местному времени. Очаг землетрясения залегал на глубине 9,9 километров, а его эпицентр располагался в 47 километрах от острова Бозджаада и в 67-километрах от города Эзине.

Как отмечает агентство Рейтер, толчки ощущались в Стамбуле и его окрестностях, однако сообщений о жертвах и разрушениях не поступало.