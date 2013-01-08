Депардье не отказался от намерения жить в Бельгии

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на спортивный телеканалу L`Equipe 21.

Ж.Депардье решил поменять место жительства после налоговой реформы нового Президента Франсуа Олланда, который намеревался ввести налог в 75% на доходы более миллиона евро в год. Позже Ж. Депардье заявил, что намерен сдать французский паспорт и запросить бельгийское гражданство. Актер не передумал даже после того, как налог был отменен. Третьего января стало известно, что президент РФ Владимир Путин подписал указ о приеме актера в гражданство РФ.

”У меня есть российский паспорт, но я француз, и у меня определенно будет двойное бельгийское гражданство”, - заявил актер в Швейцарии, опровергнув сообщения о том, что он принял гражданство России как ”налоговый беглец”.

”Если бы я хотел избежать уплаты налогов, я давно бы это сделал (уехал из Франции)”, - сказал Ж.Депардье.

В Швейцарии, куда он прибыл из России, актер участвовал церемонии вручения ”Золотого мяча” - премии лучшему футболисту мира по версии ФИФА.

Глава миграционной комиссии парламента Бельгии Жорж Далемань (Georges Dallemagne) заявил ранее, что если Ж.Депардье станет россиянином, это сделает для него более сложной процедуру получения гражданства Бельгии. 64-летний актер пока не подавал документы в комиссию бельгийского парламента, которая занимается вопросами натурализации.

По словам Ж.Далеманя, чтобы претендовать на бельгийское гражданство, Ж.Депардье должен будет сообщить, желает ли он жить в Бельгии и осуществлять там какие-либо проекты. Глава комиссии считает, что актер должен с уважением относиться к духу закона, который позволяет получить гражданство людям, способным приумножить престиж Бельгии.

”Гражданства не коллекционируют, хотя формально возможно иметь два или три паспорта”, - сказал парламентарий.