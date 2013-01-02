Индийская столица переживает рекордное похолодание

Об этом сообщают РИА «Новости».

Жители города, для которых такой холод крайне непривычен и неприятен, пытаются согреться, как могут. Тяжелее всего приходится беднякам. При этом ожидается, что четверг будет еще холоднее.

По утрам и вечерам в северных штатах Индии наблюдается густой туман, что создает большие проблемы для транспорта. В столичном районе более 10 поездов прибыли к месту назначения со значительным опозданием.

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На прошлой неделе в штате Уттар-Прадеш сложилась трагическая ситуация, когда от холодов умерли десятки человек. Одной из причин этого стали вызванные бюрократией значительные задержки в обеспечении бедных слоев населения пледами и одеялами.