Циклон гонит в Украину снегопады и дожди

Как передает корреспондент УНИАН, об этом на брифинге сообщил директор Украинского гидрометеорологического центра Николай Кульбида.

Он отметил, что 3 января в Украине ожидается слабый мокрый снег, на западе и севере – мокрый снег частично с дождем. Температура ночью будет составлять 2-8 мороза, в северо-восточных областях и в центре - 9-14 мороза, на юге ночью — от 3 мороза до 2 тепла и днем 4-9 тепла.

4-6 января циклон из Скандинавии достигнет северо-восточных регионов страны и повлечет осадки в виде мокрого снега и дождя, в западных областях ожидается усиление ветра до 15-18 метров в секунду.

Также в этот период состоится повышение температурного режима: ночью и днем в Украине будет преимущественно от 3 тепла до 3 мороза, до 4-9 тепла будет в Крыму.

7-9 января в Украину придет более прохладный арктический воздух, потому морозы будут усиливаться, преимущественно ночью: 10-15 мороза - на севере и в центре, а также на юге в отдельные ночи.

При этом теплее всего будет на западе - 2-7 мороза ночью и около 0 днем.

“Снижение температуры, которое в эти будет наблюдаться, перейдет на всю следующую неделю”, - сказал Н.Кульбида, и добавил, что 9-10 января морозы усилятся еще на 2-3 градуса и достигнут 10-18 градусов мороза на севере, в центре и в северо-восточных областях.

С 11 января, по его словам, в Украину должна прийти “значительно более теплая воздушная масса” с Балканского полуострова.

Кроме того, Н.Кульбида заметил, что серьезных опасных природных явлений на протяжении всего этого периода не ожидается, однако призвал украинцев не забывать о гололедице на дорогах.