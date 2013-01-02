Грузия попытается расширить ГУАМ за счет Южной Кореи

Как сообщила министр иностранных дел Грузии Майя Панджикидзе, Грузия приняла на себя председательство в международной организации ГУАМ на заседании Совета министров иностранных дел этого объединения, которое прошло 7 декабря в Дублине в рамках министериала ОБСЕ, пишет Грузия-Онлайн.

Председательство к Грузии переходит от Азербайджана.

"В периоде председательства ГУАМ, Грузия попытается расширить это объединение. Планируется, что Южная Корея станет страной-партнером организации. Мы планируем расширение отношений не только на уровне министров иностранных дел, а также на уровне отраслевых министерств и парламентских групп", - заявила Панджикидзе.