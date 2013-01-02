В США трое подростков разбились насмерть на угнанном самолете
19:03, 02 января 2013Мир
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В американском городе Джаспер (штат Алабама) трое подростков без ведома взрослых подняли в воздух легкомоторный самолет и разбились на нем в близлежащей от города лесополосе
Об этом передает ИТАР-ТАСС.
Как сообщил представитель полиции штата Джеймс Пэйнтер, трагедия произошла во вторник поздно вечером. «Расследование крушения самолета ”Piper PA-30” продолжается, но уже сейчас можно сказать, что подростки самовольно подняли его в воздух», - добавил полицейский. Имена и возраст погибших не разглашаются.
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