В США трое подростков разбились насмерть на угнанном самолете

Об этом передает ИТАР-ТАСС.

Как сообщил представитель полиции штата Джеймс Пэйнтер, трагедия произошла во вторник поздно вечером. «Расследование крушения самолета ”Piper PA-30” продолжается, но уже сейчас можно сказать, что подростки самовольно подняли его в воздух», - добавил полицейский. Имена и возраст погибших не разглашаются.