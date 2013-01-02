Две тысячи адвокатов отказались защищать насильников индийской студентки

Отмечается, что защищать насильников и убийц студентки отказались 2500 адвокатов, прикрепленных к суду. По их мнению, представлять интересы этих подзащитных было бы безнравственно. Теперь адвокатов фигурантам дела назначит государство, сообщает Lenta.ru.

Слушания по делу об изнасиловании 23-летней студентки начнутся в четверг, 3 января. Перед судом округа Сакет предстанут пятеро мужчин. Шестой участник изнасилования, предположительно, еще не достиг совершеннолетия (ему, по некоторым данным, 17 лет). Его дело будет рассматриваться в специальном суде по делам несовершеннолетних.

23-летняя девушка, имя которой не называется, была изнасилована шестью мужчинами 16 декабря в Нью-Дели. Она и ее друг ехали в автобусе, когда на них напали злоумышленники. Они избили студентку и ее спутника, после чего изнасиловали девушку, используя в том числе металлический прут. В довершении всего студентку и ее друга выбросили из движущегося автобуса. По последним данным полиции, водитель автобуса чуть не переехал девушку, однако ее другу удалось оттащить ее на безопасное расстояние.

Происшествие вызвало волну протестов в Индии, участники которых требовали смертной казни для нападавших, ужесточения наказания за преступления на сексуальной почве и принятия мер для обеспечения безопасности женщин. Наиболее массовые из протестов произошли в Нью-Дели. Демонстранты пытались прорваться к правительственным зданиям, а полицейским для разгона толпы пришлось использовать водометы и слезоточивый газ.

Власти страны пообещали оплатить лечение девушки. Несмотря на усилия врачей студентка скончалась через 13 дней после изнасилования в одной из клиник Сингапура. Ее состояние все это время оставалось критическим. Тело девушки было кремировано, и 1 января ее прах был развеян над рекой Ганг.

2 января министр развития человеческих ресурсов Индии Шаши Тарур (Shashi Tharoor) призвал власти страны раскрыть имя погибшей и назвать в честь нее закон, ужесточающий наказания за сексуальные преступления, отмечает BBC News. "Если только ее родители не возражают, ее имя должно быть увековечено в названии закона. Она была человеком с именем, а не просто символом", - написал Тарур в микроблоге.