Саакаашвили: не позволю выпустить из тюрем шпионов и педофилов

Об этом он сообщил на встрече с молодежью в Тбилиси. По его словам, под амнистию попадают "российские шпионы", военнослужащие, пытавшиеся устроить в Грузии военный переворот, и педофилы, не подлежащие излечению.

"Я хочу всем сказать - надеюсь, что этих людей освобождают мне назло, по чьему-то заказу. Потому что если отпускают так массово российских агентов, чего не делает ни одна страна, это либо делается либо мне назло, либо прямо по заказу России. Я наложу вето на этот закон, потому что не хочу, чтобы Грузии отрезали голову", - цитирует РосБизнесКонсалтинг.

***

В тот же день премьер-министр Грузии Бидзина Иванишвили сообщил, что поддерживает аресты бывших высокопоставленных чиновников. По словам Иванишвили, он мог бы препятствовать арестам соратников Саакашвили, но делать этого не стал, поскольку новому правительству Грузии "приходится иметь дело с преступной системой".

"Жертвами этой системы стали многие бывшие чиновники, в том числе ее главный создатель Саакашвили", - заявил премьер-министр, добавив, что ему было нелегко разорвать связи с президентом страны, но в отличие от многих других членов его команды, он на это решился.

Кроме того, Иванишвили прокомментировал массовую смену руководителей органов власти на своих представителей. По мнению премьер-министра, отсутствие комментариев по этому вопросу со стороны Михаила Саакашвили означает, что "Саакашвили проявляет новую агрессию и к чему-то готовится", передает Лента.ру.