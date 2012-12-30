Нобелевский лауреат в области медицины скончалась на 104-м году жизни

Нейробиолог Рита Леви-Монтальчини, нобелевский лауреат в области медицины, скончалась в воскресенье в своем доме в Риме на 104-м году жизни, сообщает агентство Франс Пресс со ссылкой на местные СМИ.

Она была удостоена Нобелевской премии в 1986 году вместе со своим коллегой Стенли Коэном за открытие факторов роста. Помимо прочих наград Леви-Монтальчини была удостоена звания пожизненного сенатора Итальянской республики, отмечает РИА Новости.

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