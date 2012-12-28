Нефть дорожает в надежде на хорошие новости из США

Сегодня фьючерсы на Brent подорожали на $0,39 до $111,19 за баррель, а фьючерсы на WTI — на $0,38 до $91,25 за баррель. За неделю Brent, вероятно, поднимется на 2%, а WTI — на 3%, сообщает Росбалт по информации Reuters.

"Проблема "бюджетного обрыва" будет влиять на цены на нефть, пока она не будет решена", — отметила аналитик сырьевых рынков ANZ Натали Рампоно.

Президент Барак Обама и вице-президент Джо Байден сегодня встретятся с лидерами Конгресса от обеих партий для возобновления переговоров.

В четверг были опубликованы противоречивые индикаторы состояния американской экономики: число обращений за пособием по безработице на прошлой неделе упало до минимума за почти 4,5 года, продажи новых домов поднялись до максимального уровня с апреля 2010 года, но доверие потребителей в декабре снизилось до минимума четырех месяцев.