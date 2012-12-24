Президент Кыргызстана отказал США в размещении авиабазы в аэропорту «Манас»

Атамбаев провел в понедельник большую пресс-конференцию по итогам первого года своего президентства, ответив на вопросы местных и иностранных СМИ. "Военной составляющей в гражданском аэропорту "Манас"не должно быть, это моя принципиальная позиция", - сказал он.



Как сообщает РИА Новости, авиабаза США, позже переименованная в Центр транзитных перевозок, была создана в международном аэропорту "Манас" Бишкека в декабре 2001 года и является основным логистическим узлом для переброски грузов и сил антитеррористической коалиции в Афганистан. Договор о размещении авиабазы США в Кыргызстане действует до 2014 года. Президент Кыргызстана Алмазбек Атамбаев неоднократно заявлял, что республика ни при каких условиях не будет продлевать срок пребывания иностранных военных в своем гражданском аэропорту.

Он отметил, что не опасается усиления наркотрафика после ухода американских военных из Афганистана. "Если бы коалиция хотела, за 11 лет они могли все эти посадки опиумного мака стереть в порошок. Я не верю, что у них было такое намерение. Я задавал вопрос представителю госдепа, почему активные действия в Афганистане в последнее время ведутся исключительно на юге. Такое ощущение, что боевиков специально выдавливают к нашим границам", - отметил глава киргизского государства.