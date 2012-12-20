Лужков решил вернуться в Россию

Экс-мэр Москвы Юрий Лужков заявил, что не знает о возбуждении российскими следственными органами уголовных дел в отношении него.

"Мне абсолютно неизвестно ни о каких уголовных делах в отношении меня. Причем против меня уголовные дела не возбуждались никогда", - сказал Ю.Лужков РИА «Новости».

Президент РФ Владимир Путин заявил в четверг, что против Лужкова возбуждено несколько уголовных дел, но к ответственности его не привлекают, потому что рано.

По словам Лужкова, он сейчас за границей, но решил вернуться в Россию.

В пресс-центре МВД РФ сообщили ранее, что Лужков пока проходит свидетелем по делу о хищении из Банка Москвы, никаких обвинений ему не предъявлено.

В конце 2010 года в отношении экс-президента Банка Москвы Андрея Бородина и его бывшего первого заместителя Дмитрия Акулинина было возбуждено дело по факту мошенничества со средствами из городского бюджета на 12,76 миллиарда рублей. Перед выдачей этой ссуды банк проводил дополнительную эмиссию акций на сумму порядка 15 миллиардов рублей, которую полностью выкупила столичная мэрия как один из главных акционеров.

В ноябре 2011 года российское бюро Интерпола по результатам изучения материалов этого уголовного дела объявило А.Бородина и Д.Акулинина, которые до этого успели покинуть Россию, в международный розыск.