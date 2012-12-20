Путин уверяет, что и дальше работает «как раб на галерах»

Как передает собственный корреспондент УНИАН в РФ, об этом В.Путин заявил на пресс-конференции в Москве, отвечая на вопрос, чем его работа в течении третьего президентського срока будет отличаться от работы во время второго срока.

"Что касается рабства на галерах, то, смотрите, мы вчера начали работать в 10 часов утра. Закончили - ровно в 22 часа. У меня последняя встреча с господином Саргсяном (Президент Армении - УНИАН) закончилась без пяти минут десять часов вечера. Примерно так, примерно так складывается практически вся неделя. В общем, я к этому привык", - сказал В.Путин.

"По поводу изменений, знаете замечательную, известную поговорку: все течет - все меняется. Поэтому и люди меняются, ситуация меняется. Знаете, сейчас я начну Вам говорить как я изменился, изменился, конечно, к лучшему - я же не могу сказать, что я к худшему изменился", - добавил он.

При этом Президент РФ отметил, что изменения связаны с увеличением и жизненного, и профессионального опыта. В.Путин уверен, что на него очень позитивно подействовала работа в качестве председателя правительства в течение четырех лет в период жесткого кризиса, когда напрямую приходилось брать на себя ответственность. При этом он напомнил, что в период кризиса пообещал россиянам не допустить повторения дефолта 1998 года.

"Сейчас только говорили про то, что оппозиция не дремлет, она и это смотрит, и это смотрит, но представляете, если бы это все обернулось крахом? Ну, все! Точка! А ведь сказать наверняка при огромном количестве факторов неопределенности, на которые мы повлиять не могли, - это весьма сложная вещь. И так было не один раз за эти четыре года", - заявил В.Путин.

При этом Президент РФ не согласился с мнением одного из журналистов о том, что за 12 лет он построил авторитарный режим личной власти.

"Назвать эту систему авторитарной не могу, с этим тезисом не могу согласиться. И самым ярким примером того, что это не так, является мое решение уйти на вторые позиции после двух сроков президентства. Если бы я считал, что тоталитарная или авторитарная система является для нас наиболее предпочтительной, то я бы просто изменил Конституцию. Как Вы понимаете, это было легко сделать", - подчеркнул он.

Президент заявил, что тогда, четыре года назад, не ставил перед собой цель обязательно вернуться.

В.Путин высказал мнение, что демократия - это прежде всего выполнение норм законов.

"У нас почему-то складывается впечатление, что демократия - это троцкизм, это анархия. Это не так!... Вы знаете, что анархия 90-х годов привела к дискредитации и рыночного хозяйства, и демократии как таковой. Люди стали этого бояться. Но это разные вещи. Я считаю, что порядок, дисциплина, следование букве закона не противоречат демократическим формам правления", - заявил он.