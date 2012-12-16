Обама номинировал на пост госсекретаря соперника Буша по выборам 2004

Президент США Барак Обама номинирует сенатора от штата Массачусетс Джона Керри на пост госсекретаря, сообщает Газета.ru.

Дж.Керри являлся соперником Джорджа Буша-младшего на президентских выборах 2004 года.

Изначально считалось, что Дж.Керри является кандидатом на должность главы Пентагона.

Аналитики предсказывали, что на пост госсекретаря Б.Обама номинирует посла США в ООН Сьюзан Райс, однако она оказалась вовлечена в политический скандал, связанный с расследованием обстоятельств убийства американского посла в Ливии. Некоторые республиканцы утверждали, что она намеренно дезинформировала общество, чтобы помочь переизбраться Б.Обаме.

Считается, что Дж.Керри давно уже хотел стать главой внешнеполитического ведомства США, однако четыре года назад Б.Обама предложил этот пост Хиллари Клинтон, которая была соперником действующего президента на демократических праймериз.