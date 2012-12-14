Источник: Киллер международного масштаба застрелился во Львове

Об этом УНИАН сообщил источник в МВД Украины.

По информации источника, погибший обоснованно подозревается в причастности к совершению убийств нескольких криминальных авторитетов Львовской области, в частности „он подозревается и в покушении на криминального авторитета по кличке “Вова Морда”, которое было совершено 24 августа этого года в центре Львова”.

Источник также сообщил, что напарник погибшего также пытался выстрелить себе в голову, чтобы не попасть живым в руки правоохранителей, однако пуля срикошетила, и киллер остался жив. Его оперативники доставили в больницу скорой помощи Львова.

„Жизнь наемного убийцы уже вне угрозы, в больнице его охраняют бойцы спецподразделения, поскольку не исключается, что его могут „убрать” бывшие заказчики или же он сам попытается совершить очередную попытку самоубийства. Его уже готовят к переводу в СИЗО или в другое заведение содержания под стражей”, - рассказал источник.

У погибшего киллера обнаружили оружие, также несколько единиц огнестрельного оружия разных наименований было обнаружено в салоне автомобиля „ДЭУ”, которым пользовались наемные убийцы во Львове.

По информации источника, оба киллера - выходцы из Львова (обоим уже за 50 лет), и свою преступную деятельность начали в середине 90-х годов, а с начала 2000-х годов в основном скрывались за рубежом, где также подозреваются в совершении заказных убийств.

Источник также отметил, что информация о причастности обоих киллеров к совершенным преступлениям „буде отрабатываться постепенно”.

„Должен быть проведен ряд экспертиз. Труднее всего проводить оперативные мероприятия по раскрытию убийств прошлых лет, а также по преступлениям, совершенным на территории других государств. Но все это возможно, и постепенно кровавый „клубок”, который „намотали” наемные убийцы, будет раскручиваться”, - отметил источник.

В Главном управлении МВД Украины во Львовской области УНИАН отказались комментировать подробности задержания наемных убийств, ссылаясь на тайну следствия.

В то же время в пресс-центре областной милиции сообщили, что тело погибшего находится в городском морге. Дата и место захоронения погибшего пока не известны.

Как сообщал УНИАН, 11 декабря 2012 года, во Львове в ходе проведения спецоперации оперативниками УБОПа по задержанию вооруженных преступников погиб один из вероятных наемных убийц. Другой убийцу получил ранение и был задержан.

12 декабря в пресс-службе Главного управления борьбы с организованной преступностью МВД Украины сообщили, что преступник во Львове погиб не от рук правоохранителей, поскольку правоохранители не применяли огнестрельное оружие во время спецоперации.

24 августа 2012 года в центре Львова расстреляли машину криминального авторитета по кличке «Вова Морда». Неизвестные расстреляли внедорожник, водитель от полученных ранений умер на месте происшествия, пассажир в тяжелом состоянии был госпитализирован в реанимацию.