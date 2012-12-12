Спецпредставитель Украины примет участие во встрече Группы друзей сирийского народа

Как передает корреспондент УНИАН, об этом сообщил на брифинге руководитель пресс-службы МИД Украины Александр Дикусаров.

В мероприятии ожидается участие более 100 делегаций. В ходе конференции планируется обсуждение вопросов политического переходного периода в Сирии, а также путей облегчения гуманитарного кризиса в этой стране.

А.Дикусаров отметил, что в рамках международных дискуссий по сирийскому вопросу Украина занимает достаточно активную позицию, в частности, поддержала резолюцию 66-й сессии ГА ООН «Положение в области прав человека в Сирийской Арабской Республике», которая была принята 3 августа 2012 года.

А.Дикусаров напомнил, что украинская делегация принимала участие во 2-м и 3-м заседаниях Группы друзей сирийского народа.

Представитель МИД также напомнил, что Украина приняла решение оказать гуманитарную помощь сирийским беженцам, которые находятся на территориях соседних с Сирией государств, через соответствующие структуры ООН.

По его словам, выделенные средства в ближайшее время будут переведены на соответствующий счет ООН для последующего использования в странах Ближнего Востока, на территориях которых находятся лица, пострадавшие в результате вооруженного конфликта в Сирии.