Россия жестко ответит США на «закон Магнитского» 14 декабря

Об этом журналистам в понедельник сообщил председатель палаты Сергей Нарышкин, пишет РИА Новости.

Ранее Нарышкин и лидеры всех думских фракций внесли на рассмотрение депутатов законопроект, который стал ответом на принятие конгрессом США «акта Магнитского».

«В пятницу мы рассмотрим документ в первом чтении, и до конца осенней сессии он будет принят», - отметил Нарышкин.

Напомним, сенат США 6 декабря принял так называемый «закон Магнитского», который предусматривает визовые санкции в отношении россиян, причастных, по мнению конгрессменов, к нарушениям прав человека. Глава международного комитета Госдумы Алексей Пушков уже заявил, что большинство парламентариев склоняется к жесткому ответу на закон «О списке Магнитского».