Из Сектора Газа уже выехали 62 украинца

Перечень граждан Украины, желающих покинуть Сектор Газа в связи с военным конфликтом между Израилем и палестинцами, ежедневно увеличивается. Через Египет уже выехали 62 гражданина. Об этом сообщил Радио «Свобода» 20 ноября советник-посланник Посольства Украины в Государстве Израиль при Палестинской национальной администрации Игорь Турчин.

«Среди погибших на данное время граждан Украины нет. Был в субботу один мальчик легко раненный осколками стекла. Сейчас выезжают граждане Украины, которым оказывают содействие дипломаты посольства Украины в Египте, в Израиле и представительства Украины в Палестине. Из записавшихся 253 человек 62 уже выехали через Египет», – сказал И.Турчин.

«Идет настоящая война, и люди, решившие выезжать, выбирают моменты. Если более-менее тихо, они пытаются прорваться через контрольно-пропускной пункт «Рафах» и выехать. Сейчас КПП «Рафах» закрыли, потому что опасно и возможны усиления атаки. Обстрелы продолжаются все время», - сказал дипломат.

По его словам, ожидается, что «Рафах» откроют утром 21 ноября. «У нас сейчас есть организаторы и наш консульский пункт. Там сейчас нет связи. Звонила наша помощница, сказала, что они связь прекращают. Выключили свет, и они уже не могут звонить по телефону нам», – рассказал украинский дипломат в Израиле.

Напомним, в Министерстве иностранных дел Украины уже сообщали, что около 300 украинских граждан выразили желание эвакуироваться из Сектора Газа в случае, если Израиль решит проводить там сухопутную военную операцию. По данным, приведенным в МИД, на территории Сектора Газа живет около тысячи граждан Украины.

Как сообщал УНИАН, с 14 ноября, когда Израиль начал военную операцию против ХАМАСа, в Секторе Газа погибло, по последним данным, более 130 человек. Только за последние сутки число жертв на палестинских территориях составляет 26 человек. Общее число потерпевших палестинцев превышает на сегодняшний день тысячу человек.