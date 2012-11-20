В Польше задержан человек, планировавший покушение на президента и сейм

Согласно сообщению, следователи возбудили соответствующее дело 5 ноября этого года, а расследование проводит Агентство внутренней безопасности Польши.

Представители прокуратуры отметили, что более детальная информация по этому делу будет обнародована позже на специальной пресс-конференции.

Польское информационное агентство РАР со ссылкой на источник сообщает, что "дело является серьезным", а целью покушавшегося "могли быть, среди других, члены сейма Польши и Президент".

Радиостанция RMF FM сообщает, что задержанный мужчина - среднего возраста, житель Кракова, имеет высшее техническое образование, он работал над подготовкой покушения несколько недель.

По данным станции, он сумел создать профессиональные взрывные устройства, которые нашли у него дома.

TVN24 со ссылкой на неофициальную информацию сообщает, что задержанный мужчина в качестве примера для себя выбрал норвежца Андерса Брейвика, который в июле 2011 года убил 77 человек, и американских террористах из Оклахома Сити, жертвами которых в 1995 году стали 168 человек.

"На данном этапе у нас нет оснований ставить под сомнение его психическое здоровье. Подозреваемый не согласился на обследование психологов и психиатров", - сказал один из следователей.

Он также сказал, что задержанный имеет антигосударственные взгляды, отметив в то же время, что мужчина не связан ни с одной из политических сил.