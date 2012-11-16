Войска Израиля подвергли сектор Газа самому интенсивному обстрелу

Израильские войска атаковали в пятницу около 150 целей на территории сектора Газа, подвергнув анклав самым интенсивным бомбежкам за два дня операции против палестинских боевиков, сообщают военные.

Корреспондент РИА Новости насчитал не менее 15 ударов только в столичном городе Газе. ВВС Израиля минимум дважды бомбили главный штаб МВД исламистского правительства в городском квартале Тель аль-Хауа, где начались пожары и были ранены несколько человек.

Ударам подверглись десятки полицейских участков и прочих учреждений силовых структур, подконтрольных правящему движению ХАМАС. Помимо столицы, сообщения о бомбежкам поступают из северных городов Бейт-Хануна, Бейт-Лахии, а также из населенных пунктов в центральной и южной частях сектора Газа.

По данным армии, за время начавшейся в среду операции "Облачный столп" в секторе Газа атакованы более 320 целей — командных центров, складов оружия, мастерских, подземных туннелей, установок для запуска ракет и прочих, по выражению армейской пресс-службы, "объектов террористической инфраструктуры".

Палестинские боевики продолжают пуски ракет по югу Израиля, одна из которых утром упала в черте крупного портового города Ашдода, не причинив ущерба. Общее число ракет, упавших на израильской территории, за два дня превысило 300 штук, сообщила армия, скорректировав обнародованную ранее цифру в 420 реактивных снарядов.