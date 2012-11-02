В Иерусалиме могут закрыть для посещения Храм гроба господня

Счета греческой православной патриархии, управляющей этим храмом, были заморожены по требованию корпорации "Гихон", обеспечивающей водой Иерусалим, сообщает Lenta.ru со ссылкой на Jerusalem Post.

Представители компании поясняют, что патриархия задолжала им почти два с половиной миллиона долларов за водоснабжение храма.

Патриархия, в свою очередь, отказывается оплачивать эти счета, поскольку по традиции, заведенной много веков назад, за воду храм не платил никогда - ни при крестоносцах, ни при арабах, ни при Османской империи, ни после нее. В 1969 году после Шестидневной войны этот порядок был подтвержден тогдашним мэром Иерусалима.

Однако позднее водное хозяйство города было передано в руки частной компании, и бухгалтерия "Гихона", слабо информированная о древних традициях, начала присылать патриархии счета, остававшиеся без оплаты.

В церкви признают, что никакого документа, освобождающего храм от оплаты счетов за воду нет, но традиция должна быть сильнее документов.

Тем не менее, счета патриархии были заморожены судом, из-за чего религиозная организация лишилась возможности функционировать в нормальном режиме. Патриарх Теофил III объявил, что если ситуация в ближайшее время не улучшится, он будет вынужден закрыть храм.

Руководство греческой церкви уже обратилось к руководству Израиля с просьбой разрешить ситуацию, однако ответа пока не последовало. Представитель патриархии архиепископ Аристарх даже объявил, что до окончательного урегулирования ситуации храм готов оплачивать текущие счета за воду, однако никак не может позволить себе единовременно заплатить 2,5 миллиона долларов. Архиепископ также выразил мнение, что патриархии должны помочь "бог и добрые люди".

Храм гроба господня был построен во времена Римской империи Константином Великим. По существующему преданию, на месте, где сейчас стоит церковь, находилась пещера, в которую поместили тело Иисуса Христа после его смерти на кресте.