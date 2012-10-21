Cегодня начнет работу новый парламент Грузии

В Кутаиси сегодня начнет работу новый парламент Грузии.

Как сообщает радио «Свобода», по итогам выборов 1 октября большинство в парламенте получила оппозиционная коалиция "Грузинская мечта" во главе с Бидзиной Иванишвили. У нее - 85 мандатов, у сторонников Президента Михаила Саакашвили из "Единого национального движения" - 65 мест.

Другие партии в парламенте не представлены.

На первом заседании, как ожидается, выступит М.Саакашвили, после чего депутаты изберут спикера. Планируется, сто им станет представитель "Грузинской мечты" Давид Усупашвили.

На следующей неделе депутаты утвердят кандидатуру нового премьер-министра. На этот пост официально предложен лидер "Грузинской мечты" Б.Иванишвили.