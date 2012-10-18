Туск не исключает, что фото жертв Смоленской трагедии слили умышленно

Об этом УНИАН сообщили в пресс-службе правительства Польши.

По мнению Д.Туска, эти фото могли появиться по частной инициативе некоторых людей.

"Скорее всего, говорим здесь об отсутствии этики, чем о преступлении или проступке, потому что подозреваю, что нет запрета делать фотографии и, по-видимому, их распространять", - сказал Д.Туск.

Как сказал премьер, власти Польши будут добиваться соответствующих объяснений от российской стороны.

Он также поблагодарил польские СМИ, за то, что они не распространяли эти фотографии.

Как сообщал УНИАН, 17 октября в МИД Польши был вызван посол России и ему было высказано требование найти и наказать ответственных за распространение фотографий жертв Смоленской авиакатастрофы 10 апреля 2010 года, которые появились на одном из российских порталов в конце сентября и позже были перенесены еще на несколько сайтов в Украине, Германии и США.