В России ищут, кто "слил" в интернет жуткие фото Смоленской авиакатастрофы

Как сообщили УНИАН в Следственном комитете России, ведомством проведена проверка по факту появления в интернет-ресурсах фотографий тел граждан Республики Польша, погибших в катастрофе самолета Ту-154М польских ВВС 10 апреля 2010 года.

«Предприняты меры для изъятия из средств массовой информации данных материалов, устанавливаются лица, сделавшие и представившие вышеназванные фотографии для опубликования, а также мотивы данных действий», - говорится в сообщении.

При этом отмечается, что в результате проверки установлено: размещенные в Интернете фотоматериалы не содержатся в материалах уголовного дела, возбужденного по факту авиакатастрофы и расследуемого Следственным комитетом России, и представителями СКР не производились.

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Как сообщал УНИАН, польская власть требует от Российской Федерации найти и наказать виновных в распространении в Интернете шокирующих фотографий жертв Смоленской авиакатастрофы, которая унесла жизни Президента Польши Леха Качинского и еще 95 польских граждан.

По данным польских СМИ, фото, на которых были изображены изувеченные тела жертв Смоленской трагедии, появились в интернете еще 28 сентября на нескольких порталах в России, Украине, Германии и США.

«Украинская и российская власть заблокировали порталы, где были эти фото, а две последних страны не сделали этого, объяснив это действующим законодательством», - сообщает TVN24.

Это дело расследуют польское Агентство внутренней безопасности и прокуратура.

В то же время, по данным польского портала niezaleznа.pl, эти фото сделали работники российского Межгосударственного авиационного комитета (МАК), который расследовал причины катастрофы польского правительственного самолета.

Как сообщают польские СМИ, на фото изображены тела на месте катастрофы и в морге, и среди них якобы есть тело и Президента Польши Л.Качинского.

Руководитель польского МИД призвал польские средства массовой информации не публиковать эти фотографии.