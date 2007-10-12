Президент Европейской народной партии поздравил Тимошенко с победой на выборах

Президент Европейской народной партии Вилфред МАРТЕНС поздравил лидера БЮТ Юлию ТИМОШЕНКО с победой на парламентских выборах.

Как сообщили УНИАН в пресс-службе БЮТ, в приветствии говорится: “От имени Европейской народной партии хочу поздравить Вас с прекрасными результатами, которые Блок Юлии Тимошенко получил во время последних выборов в Украине. ЕНП внимательно наблюдала за Вашей избирательной кампанией и мы надеемся, что «Украинский прорыв» станет хорошей основой для формирования сильного правительства”.

В ЕНП довольны, что ее партнеры - БЮТ и блок «Наша Украина - Народная самооборона» - “смогли получить большинство во время досрочных выборов. Это служит подтверждением стабильной поддержки помаранчевых сил украинским народом и свидетельством доверия, которое помаранчевая команда снова получила.

Украина является очень важной страной, и мы верим, что благодаря совместным усилиям Президента ЮЩЕНКО и премьер-министра ТИМОШЕНКО в стране будут проведены реформы, которые обеспечат европейское будущее для Украины”.