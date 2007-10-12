Польский премьер готов ”грызть землю” для победы на выборах

Правящая консервативная партия "Право и справедливость" (PiS) будет "грызть землю" до конца предвыборной гонки, чтобы получить как можно больше голосов избирателей и в результате самим сформировать новое правительство, заявил журналистам лидер PiS, премьер-министр Польши Ярослав Качиньский (Jaroslaw Kaczynski).

"Наилучшим решением для Польши является стабильное правительство, сформированное одной партией. И поэтому мы будем до последнего дня грызть землю, чтобы так было", - сказал Качиньский.

В пятницу в Польше пройдут предвыборные теледебаты лидеров двух ведущих партий страны в преддверии досрочных парламентских выборов 21 октября, сообщает РИА Новости.

В "битве гигантов" в 20.00 по среднеевропейскому времени (21.00 по киевскому) будут участвовать премьер-министр Польши, лидер правящей правой консервативной партии "Право и справедливость" (PiS) Ярослав Качиньский (Jaroslaw Kaczynski) и его главный политический противник - лидер правой либеральной партии "Гражданская платформа" (PO) Дональд Туск (Donald Tusk).

Теледуэль двух политических тяжеловесов Качиньский-Туск будут транслировать в прямом эфире три ведущие телеканалы страны и первая программа Польского радио. Вести теледебаты будут известные польские журналисты. У каждого из них будет свой тематический блок: внешняя политика, внутренняя политика и экономические проблемы.

Согласно данным многочисленных социологических исследований, в парламент Польши однозначно проходят три политические партии: PO, PiS и LiD (избирательный блок "Левые и демократы" во главе с экс-президентом Александром Квасьневским). Еще три партии балансируют на грани пятипроцентного барьера, однако тоже имеют все шансы попасть в Сейм.

При этом оппозиционная "Гражданская платформа" и "Право и справедливость" набирают от 33 до 35%. Третье место у избирательного блока "Левые и демократы" - от 15 до 18%.