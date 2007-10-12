Лукашенко знает, в чем бессильны он, Путин, Кучма и Янукович

Президент Беларуси Александр ЛУКАШЕНКО считает, что Украина ограничивает сотрудничество с Беларусью по совету Запада.

Как передает корреспондент УНИАН, такое мнение А.ЛУКАШЕНКО высказал сегодня в Минске на пресс-конференции для российских СМИ.

«В силу того, что сегодня Украина больше смотрит на Запад, то если Запад советует Украине где-то не очень сотрудничать с Беларусью, то они вынуждены прислушиваться», - сказал А.ЛУКАШЕНКО.

Между тем, он оценивает отношения между Беларусью и Украиной как «хорошие и добрососедские». По его мнению, главным показателем этого является увеличение взаимного товарооборота между странами. А.ЛУКАШЕНКО предположил, что в 2007 году объем взаимной торговли достигнет 3 миллиардов долларов. При этом, по его словам, объем импорта белорусской продукции в Украину превышает объем экспорта украинских товаров в Беларусь.

По мнению А.ЛУКАШЕНКО, несмотря на то, что «между Беларусью и Украиной нет такой обширной нормативно-правовой базы, как между Беларусью и Россией, отношения белорусов с украинцами являются такими же теплыми, как и с россиянами».

«Этому никто помешать не сможет - ни ПУТИН, ни ЛУКАШЕНКО, ни КУЧМА, ни ЯНУКОВИЧ», - убежден Президент Беларуси.