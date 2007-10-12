Нобелевскую премию мира поделили Альберт Гор и группа ООН
12:20, 12 октября 2007Мир
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Премия - 1,5 млн. долларов
|Альберт Гор
Как передает Рейтер, Нобелевский комитет Норвегии, который традиционно присуждает премию в этой номинации, выбрал А.ГОРА и IPCC из 181 кандидата.
Комитет отмечает тот факт, что бывший вице-президент США и IPCC постоянно поднимают проблему риска изменения мирового климата, привлекая к ней внимание широких слоев общества.
Премия, размером в 1,5 млн. долларов США, будет поделена между лауреатами.
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