Нобелевскую премию мира поделили Альберт Гор и группа ООН

Нобелевская премия мира 2007 года была присуждена бывшему вице-президенту США Альберту ГОРУ и Межправительственной группе экспертов по изменению климата (IPCC).

Как передает Рейтер, Нобелевский комитет Норвегии, который традиционно присуждает премию в этой номинации, выбрал А.ГОРА и IPCC из 181 кандидата.

Комитет отмечает тот факт, что бывший вице-президент США и IPCC постоянно поднимают проблему риска изменения мирового климата, привлекая к ней внимание широких слоев общества.

Премия, размером в 1,5 млн. долларов США, будет поделена между лауреатами.