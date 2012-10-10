В Беларуси закрыли правозащитную организацию «Платформа»
08:59, 10 октября 2012Мир
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По решению суда прекращена деятельность правозащитной организации «Платформа».
В Беларуси по решению суда прекращена деятельность правозащитной организации «Платформа» - за неподачу в срок налоговых деклараций и несоответствие юридического адреса регистрации реальному, передает Радио «Свобода».
«Платформа», созданная в 2011 году предпринимателем Андреем Бондаренко, который провел ранее два года в тюрьме по обвинению в экономических преступлениях, занималась защитой прав осужденных.
По словам А.Бондаренко, суд принял решение по политическим мотивам, так как его организация давно уже заплатила штраф за нарушение налоговых требований, и не занимается коммерческой деятельностью.
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