В Беларуси закрыли правозащитную организацию «Платформа»

В Беларуси по решению суда прекращена деятельность правозащитной организации «Платформа» - за неподачу в срок налоговых деклараций и несоответствие юридического адреса регистрации реальному, передает Радио «Свобода».

«Платформа», созданная в 2011 году предпринимателем Андреем Бондаренко, который провел ранее два года в тюрьме по обвинению в экономических преступлениях, занималась защитой прав осужденных.

По словам А.Бондаренко, суд принял решение по политическим мотивам, так как его организация давно уже заплатила штраф за нарушение налоговых требований, и не занимается коммерческой деятельностью.