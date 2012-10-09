Новая власть Грузии заявляет, что страна обязательно станет членом НАТО

Как передает ИА «Новости Грузии», после встречи с Президентом Грузии Б.Иванишвили заявил о совпадении мнений по внешней политике, в вопросах дальнейшего сближения Грузии с НАТО и ЕС.

"В этом плане у нас совпадение мнений. Наша стратегия - европейская и евроатлантическая интеграция", - сказал Б.Иванишвили журналистам, подчеркнув, что через некоторое время Грузия обязательно станет членом НАТО.

Б.Иванишвили не конкретизировал, какие темы, кроме внешней политики, обсуждались на переговорах.

Встреча М.Саакашвили с Б.Иванишвили прошла в рамках процесса мирной передачи власти после победы "Грузинской мечты" на парламентских выборах.

Комментируя сам факт переговоров с М.Саакашвили, лидер "Грузинской мечты" заявил, что "эта встреча продемонстрировала то, что мы - культурная нация". Б.Иванишвили еще раз заявил, что смены власти в Грузии коалиции удалось добиться мирным демократическим путем, "достойно отвечая на недостойное поведение оппонентов".

До сегодняшнего раунда переговоров в Тбилиси состоялись две встречи рабочих групп представителей "Грузинской мечты" и "Единого национального движения", которое уже объявило о своем переходе в оппозицию после начала работы нового парламента. Накануне Б.Иванишвили огласил список кандидатов на посты министров в новом правительства. Со вторника, 9 октября, во всех государственных ведомства в качестве наблюдателей начали работать представители "Грузинской мечты".

Как сообщал УНИАН, парламентские выборы в Грузии состоялись 1 октября 2012 года. Согласно официальным результатам выборов, коалиция «Грузинская мечта» получает, по меньшей мере, 83 из 150 мест в парламенте.

Партия «Единое национальное движение» Президента М.Саакашвили, которая доминировала в парламенте на протяжении последних восьми лет, теперь переходит в оппозицию.

Б.Иванишвили заявил после победы, что стремится улучшить отношения Грузии с соседней Россией, а также намерен продолжить интеграцию Грузии в НАТО и Европейский Союз.