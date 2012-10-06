Главный аэропорт Праги переименован в честь Вацлава Гавела

Как сообщает русская служба Би-Би-Си, новое название аэропорта было представлено в пятницу на торжественной церемонии в чешской столице.

Мероприятие было приурочено ко дню рождения бывшего лидера Чехии, которому исполнилось бы 76 лет.

Более 80 тысяч человек подписались под обращением переименовать аэропорт в честь одного из самых известных чехов в мире. Чешские власти согласились.

Ранее пражский аэропорт - один из самых оживленных в Центральной и Восточной Европе - назывался "Рузине".

Экс-премьер Чехии Карел Шварценберг выразил надежду, что каждый чех, покидающий Прагу, будет вспоминать знаменитого политика, писателя и драматурга, который даровал им свободу. "Это правильное место. Именно Гавел открыл для чехов границы", - сказал экс-премьер.

В.Гавел - писатель и первый президент страны после выхода из-под советского контроля - скончался 18 декабря 2011 года в возрасте 75 лет.

Он был одним из лидеров диссидентского движения, противостоявшего просоветскому коммунистическому режиму в Чехословакии после советского вторжения, положившего конец "Пражской весне" в 1968 году. Его не остановило даже тюремное заключение в конце 1970-х годов; в эссе "Сила бессильных" В.Гавел писал, что активное меньшинство в авторитарном обществе обязано сопротивляться.