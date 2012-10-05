МИД Беларуси: ПАСЕ проводит свои заседания в стиле съездов КПСС

Как передает собственный корреспондент УНИАН в Республике Беларусь, об этом начальник управления информации - пресс-секретарь МИД Беларуси Андрей Савиных заявил сегодня, комментируя действия членов политического комитета ПАСЕ, предложивших представителю Беларуси покинуть заседание комитета.

«Этот казус лишний раз доказывает, что европейские парламентарии политически ангажированы, оторваны от реальности. Складывается впечатление, что стиль проведения партийных съездов времен застоя в СССР - это не чисто советская специфика. Она вполне успешно воспроизведена в ПАСЕ», - отметил А.Савиных.

На вчерашнем заседании Комитета по политическим вопросам ПАСЕ в Страсбурге, на котором обсуждался белорусский вопрос, произошел скандал – официального представителя Беларуси попросили покинуть зал, так как у него не было специального приглашения на это мероприятие.

Справка УНИАН. Беларусь остается единственной европейской страной, не входящей в Совет Европы. В 1993 году республика получила статус специального приглашенного в ПАСЕ, но была лишена его после референдума 1996 года, итоги которого международное сообщество не признало. В июне 2009 года ПАСЕ приняла резолюцию о возвращении Беларуси статуса спецприглашенного при условии отмены смертной казни или введения моратория на нее. Однако в 2010 году в Беларуси последовали новые казни, после чего ПАСЕ официально рекомендовала своим членам не посещать страну.