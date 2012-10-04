ПАСЕ призывает власти Беларуси освободить политзаключенных

Об этом сообщила пресс-служба ПАСЕ.

«Ситуация с правами человека и демократией в Беларуси не улучшилась со времени принятия прошлой резолюции ассамблеи в январе 2012 года. В Беларуси продолжают попирать права человека и политические свободы и подвергать нападкам политических оппонентов», - сказал спецдокладчик ассамблеи по Беларуси Андрес Херкель.

В заявлении отмечается, что 12 политических заключенных до сих пор остаются в тюрьмах, причем появилась заслуживающая доверия информация о пытках по отношению к ним, недостаточной медицинской помощи и помощи адвокатов.

Политкомитет ПАСЕ единогласно поддержал предложение номинировать белорусского правозащитника Алеся Беляцкого, осужденного и находящегося в колонии, на премию по правам человека ПАСЕ 2013 года.

В заявлении также отмечается, что белорусские власти не предприняли мер по отмене смертной казни или по введению моратория на исполнение смертных приговоров.

Кроме этого сообщается, что в начале заседания произошел скандал – официального представителя Беларуси попросили покинуть зал, так как у него не было специального приглашения на это мероприятие.

На просьбу прокомментировать решения, принятые в отношении Беларуси политкомитетом ПАСЕ, и скандал с выдворением белорусского представителя, пресс-секретарь МИД Андрей Савиных на сегодняшнем брифинге заявил, что позиция белорусской стороны будет обнародована позднее.

Напомним, прошедшие в Беларуси 23 сентября парламентские выборы ПАСЕ оценила как не соответствующие международным демократическим стандартам.

Справка УНИАН. Беларусь остается единственной европейской страной, не входящей в Совет Европы. В 1993 году республика получила статус специального приглашенного в Парламентской Ассамблее Совета Европы (ПАСЕ), но была лишена его после референдума 1996 года, итоги которого международное сообщество не признало. В июне 2009 года ПАСЕ приняла резолюцию о возвращении Беларуси статуса спецприглашенного при условии отмены смертной казни или введения моратория на нее. Однако в 2010 году в Беларуси последовали новые казни, после чего ПАСЕ официально рекомендовала своим членам не посещать страну.

В начале 2012 года, после расстрела Дмитрия Коновалова и Владислава Ковалева, обвиненных в совершении теракта в минском метро, генсекретарь Совета Европы Турбьерн Ягланд заявил, что наличие в Беларуси смертной казни не позволяет ей иметь какой-либо статус в рамках Совета Европы.