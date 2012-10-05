Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции: один погибший, 24 раненых

В результате аварии в Турции сегодня погиб один и пострадали 24 российских туриста. Как сообщили ИТАР- ТАСС в полиции, часть раненых доставлена в больницу Антальи.

Автобус занесло на мокрой дороге, он опрокинулся и проскользил в таком положении около 10 метров. На месте происшествия работают полиция и врачи.