Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции: один погибший, 24 раненых

13:24, 05 октября 2012
Мир
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ДТП произошло на трассе Анталья-Кемер.

В результате аварии в Турции сегодня погиб один и пострадали 24 российских туриста. Как сообщили ИТАР- ТАСС в полиции, часть раненых доставлена в больницу Антальи.

Автобус занесло на мокрой дороге, он опрокинулся и проскользил в таком положении около 10 метров. На месте происшествия работают полиция и врачи. 

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