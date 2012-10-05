Автобус с российскими туристами попал в ДТП в Турции: один погибший, 24 раненых
13:24, 05 октября 2012Мир
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ДТП произошло на трассе Анталья-Кемер.
В результате аварии в Турции сегодня погиб один и пострадали 24 российских туриста. Как сообщили ИТАР- ТАСС в полиции, часть раненых доставлена в больницу Антальи.
Автобус занесло на мокрой дороге, он опрокинулся и проскользил в таком положении около 10 метров. На месте происшествия работают полиция и врачи.
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